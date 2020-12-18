Депутат: Мы должны разместить в Карабахе до двух миллионов наших граждан

Тем, кто будет проживать в Карабахе, должна оказываться государственная поддержка

"Нам необходимо построить в Карабахе учебные заведения, университеты, привлечь сотни тысяч людей к образованию там".

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

По его словам, в рамках "Большого возвращения", наряду с вынужденными переселенцами, необходимо создать возможность, чтобы около двух миллионов наших граждан смогли жить на освобожденных землях: "Считаю, что тем, кто будет проживать в Карабахе, должна оказываться государственная поддержка".