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Депутат: Мы должны разместить в Карабахе до двух миллионов наших граждан

Депутат: Мы должны разместить в Карабахе до двух миллионов наших граждан Тем, кто будет проживать в Карабахе, должна оказываться государственная поддержка
Милли Меджлис
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18 декабря 2020 г. 11:45
Депутат: Мы должны разместить в Карабахе до двух миллионов наших граждан
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"Нам необходимо построить в Карабахе учебные заведения, университеты, привлечь сотни тысяч людей к образованию там".

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

По его словам, в рамках "Большого возвращения", наряду с вынужденными переселенцами, необходимо создать возможность, чтобы около двух миллионов наших граждан смогли жить на освобожденных землях: "Считаю, что тем, кто будет проживать в Карабахе, должна оказываться государственная поддержка".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "1,5 -2 milyon vətəndaşımızı işğaldan azad olunan ərazilərdə yerləşdirməliyik"

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