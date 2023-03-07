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Органы СМИ могут быть оштрафованы за несогласованную смену логотипа

Органы СМИ могут быть оштрафованы за несогласованную смену логотипа Органы СМИ, которые изменят свой логотип без согласия Аудиовизуального совета, будут оштрафованы.
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:50
Органы СМИ могут быть оштрафованы за несогласованную смену логотипа

Органы СМИ, которые изменят свой логотип без согласия Аудиовизуального совета, будут оштрафованы.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Предусмотрено, что за изменение логотипа (эмблемы) редакции аудиовизуальных медиа без согласия Аудиовизуального совета должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 800 до 1 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Loqotipini Audovizual Şuranın razılığı olmadan dəyişdirən media orqanları 1000 manatadək cərimələnəcək

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