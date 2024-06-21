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Организаторам свадеб и помолвок несовершеннолетних грозят штрафы до 13 тыс. манатов

Организаторам свадеб и помолвок несовершеннолетних грозят штрафы до 13 тыс. манатов Парламент Азербайджана рассмотрел законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий крупные штрафы за проведение свадеб и помолвок несовершеннолетних.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 14:47
Организаторам свадеб и помолвок несовершеннолетних грозят штрафы до 13 тыс. манатов

Парламент Азербайджана рассмотрел законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий крупные штрафы за проведение свадеб и помолвок несовершеннолетних.

Как сообщает Report, согласно новой статье 189-2, предлагаемой в Кодекс, физические лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, должностные лица - от 3000 до 4000 манатов, а юридические лица - от 6000 до 9000 манатов.

В случае повторного нарушения в течение года после вступления в силу решения о наложении административного взыскания, штрафы значительно возрастут. Физические лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, должностные лица - от 5000 до 6000 манатов, а юридические лица - от 10 тыс. до 13 тыс. манатов.

По данным ЮНИСЕФ, проблема ранних браков остается актуальной для Азербайджана. Ранние браки негативно влияют на здоровье, образование и будущее девочек.

Ужесточение наказания за проведение свадеб несовершеннолетних - важный шаг в борьбе с этой вредной традицией.

Законопроект был принят в первом чтении и направлен на дальнейшее рассмотрение. Ожидается, что новые меры помогут снизить количество ранних браков в Азербайджане и защитить права девочек.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanların toy və nişan mərasimlərini keçirənlər 13 min manatadək cərimələnə bilər - LAYİHƏ

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