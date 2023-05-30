Определяются принципы космической деятельности Азербайджана

Определяются принципы космической деятельности Азербайджана.

Определяются принципы космической деятельности Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, космическая деятельность будет осуществлять на основе принципов использования космического пространства в мирных целях, защиты национальных интересов, рационального использования космических ресурсов, госконтроля за национальной деятельностью, безопасности космической деятельности и космической промышленности, снижения воздействия космического мусора на окружающую среду.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.