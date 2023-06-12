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Определяются новые штрафы за нарушение правил пассажиро-и грузоперевозок на автомобильном транспорте

Определяются новые штрафы за нарушение правил пассажиро-и грузоперевозок на автомобильном транспорте Определяются новые штрафы за нарушение правил пассажиро-и грузоперевозок на автомобильном транспорте.
Милли Меджлис
12 июня 2023 г. 11:49
Определяются новые штрафы за нарушение правил пассажиро-и грузоперевозок на автомобильном транспорте

Определяются новые штрафы за нарушение правил пассажиро-и грузоперевозок на автомобильном транспорте.

Как сообщает Report, с связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается поправка.

Поправкой за пассажиро-и грузоперевозки на автомобиле без специального разрешения (лицензия) или нарушение условий лицензии предусматриваются следующие штрафы:

- За организацию пассажирских перевозок такси легковыми автомобилями без лицензии должностные лица будут штрафоваться на сумму 200 манатов, юридические лица - на 1000 манатов.

- За перевозку пассажиров легковыми такси без лицензии или с нарушением правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом предусматривается штраф в размере 40 манатов.

- За организацию нерегулярных пассажирских и грузовых перевозок без лицензии или с нарушением правил грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок предусматривается штраф в размере 50 манатов.

- За организацию перевозчиком грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок без лицензии должностные лица будут штрафоваться в размере 300 манатов, а юридические лица - в размере 1200 манатов.

- За организацию регулярных пассажирских перевозок легковым автомобилем без договора об осуществлении (организации) регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородних (межрайонных) и международных пассажирских перевозок должностные лица будут штрафоваться на сумму 300 манатов, юридические лица - на 1200 манатов.

- За перевозку пассажиров и грузов по территории Азербайджанской Республики транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками предусматривается штраф в размере 400 манатов.

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