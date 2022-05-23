Определяется порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе соцстрахования

В Азербайджане определяется порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.

В Азербайджане определяется порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе социального страхования.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно поправкам предлагается, чтобы страховщик запрашивал у страхователя соответствующую информацию на бумажных носителях для ведения в системе государственного социального страхования посредством бумажных носителей персонального учета военнослужащих и работников субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности с учетом особенностей прохождения службы, работников субъектов оперативно-розыскной деятельности и других работников и лиц, в отношении которых в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной тайне” предусмотрена конфиденциальность информации, и учета в выплатах по социальному страхованию информации, не отраженной в электронной информационной системе.