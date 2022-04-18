Определяется новая классификация общеобразовательных учреждений

Определяется новая классификация общеобразовательных учреждений.

Определяется новая классификация общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых поправках в закон "Об общем образовании".

Предлагается внести изменения в статью 7.0 закона "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)" и статью 14.5.2 закона "Об образовании".

Кроме того, в первую статью закона под названием "Основные понятия" добавлено описание понятия "учебное заведение интегрированного обучения". В статье 4.0.29 предлагается заменить термин "педагогический работник" на слово "учитель".