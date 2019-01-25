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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определился новый состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в состав комиссии включены Агаджан Абиев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Миркязым Кязымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа, а также новые члены Малик Гасанов, Севиндж Гусейнова, Хикмет Мамедов, Пярвин Кязимзаде, Фазаил Ибрагимли.

Кямран Набизаде исключен из состава комиссии.

На первом пленарном заседании весенней сессии парламента, которое состоится 1 февраля, ожидается утверждение нового состава.

Напомним, что, согласно изменениям в законодательстве, количество членов Дисциплинарной комиссии увеличено с 7 до 11.