Определилось время очередного заседания парламента

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Внеочередное заседание парламента Азербайджана состоится 17 марта.

Информация была получена Report из Милли Меджлиса.

Отметим, что 10 марта состоялось первое заседание ММ, где спикером парламента была избрана Сахиба Гафарова. Али Гусейнли избран на должность первого вице-спикера Милли Меджлиса, Фазаиль Ибрагимли и Адиль Алиев - вице-спикерами.

Кроме того, новый первый заместитель председателя, депутат Али Гусейнли вновь возглавил комитет по правовой политике и государственному строительству.

Другой депутат от правящей партии Зияфет Аскеров вновь избран председателем комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией. Депутат Хиджран Гусейнова была избрана главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Сиявуш Новрузов избран главой комитета по региональным вопросам.

Депутат ПЕА Таир Миркишили возглавил комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Муса Гулиев стал председателем комитета по труду и социальной политике.

Председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии избран депутат ПЕА Садиг Гурбанов.

Член парламента Самед Сеидов вновь стал председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Депутат от правящей партии Ахлиман Амирасланов вновь избран председателем комитета здравоохранения.

Председателем комитета культуры стала беспартийный депутат Ганира Пашаева.

Новый заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Адиль Алиев избран руководителем комитета молодежи и спорта.

Председателем комитета по науке и образованию парламента избран беспартийный депутат Бахтияр Алиев.