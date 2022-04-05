Определились контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией - СПИСОК

Определились контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о контрольно-пропускных пунктах между Азербайджанской Республикой и Грузией".
Согласно проекту, это следующие КПП:
1. Для постоянных международных, пассажирских и грузовых сообщений:
Железнодорожный
“Беюк-Кесик" (Азербайджан) - "Гардабани" (Грузия);
Автомобильный
- “Красный мост” (Азербайджан) – “Красный мост" (Грузия);
- "Мазымгара" (Азербайджан) – “Цодна" (Грузия).
2. Совместные международные, автомобильные пропускные пункты для постоянных автомобильных, пассажирских и грузовых сообщений:
"Ипекйолу" (Азербайджан) – "Абрешумис Гза" (Грузия);
3. Для постоянных, межгосударственных пассажирских и грузовых сообщений:
автомобильный для пешеходов
"Садахлы" (Азербайджан) – "Вахтангиси" (Грузия)
4. Для сезонных, межгосударственных пассажирских и грузовых сообщений только для населения приграничных районов (режим пропуска в летнее время с 08:00 до 21:00, в зимнее время - с 08:00 до 18:00):
автомобильный для пешеходов
"Муганлы" (Азербайджан) – “Самтацкаро" (Грузия).
Согласно документу, уполномоченные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перевозимых через совместный пропускной пункт "Ипекйолу" – "Абрешумис Гза".
Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
В документе также отмечается, что на отдельных КПП может быть приостановлено или ограничено движение через государственную границу по санитарно-карантинным, ветеринарным, фитосанитарным причинам, в условиях чрезвычайного или военного положения, ради общественной безопасности, при стихийном бедствии и пр.
Сторона, намеревающаяся приостановить или ограничить движение, уведомляет об этом противоположную сторону по дипломатическим каналам не позднее 5 (пяти) дней до планируемого прекращения или ограничения движения с указанием причин и сроков приостановления или ограничения движения на КПП.
При чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях противоположная сторона должна быть уведомлена не позднее чем за 24 часа до прекращения движения.
О приостановлении или ограничении движения на государственной границе в связи с предполагаемым ремонтом объектов КПП или коммуникационных сооружений стороны уведомляют друг друга не позднее чем за 3 месяца до начала этих работ с указанием срока их завершения.
Документ был принят путем голосования.