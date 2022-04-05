Определились контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией - СПИСОК

Определились контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией.

Определились контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о контрольно-пропускных пунктах между Азербайджанской Республикой и Грузией".

Согласно проекту, это следующие КПП:

1. Для постоянных международных, пассажирских и грузовых сообщений:

Железнодорожный

“Беюк-Кесик" (Азербайджан) - "Гардабани" (Грузия);

Автомобильный

- “Красный мост” (Азербайджан) – “Красный мост" (Грузия);

- "Мазымгара" (Азербайджан) – “Цодна" (Грузия).

2. Совместные международные, автомобильные пропускные пункты для постоянных автомобильных, пассажирских и грузовых сообщений:

"Ипекйолу" (Азербайджан) – "Абрешумис Гза" (Грузия);

3. Для постоянных, межгосударственных пассажирских и грузовых сообщений:

автомобильный для пешеходов

"Садахлы" (Азербайджан) – "Вахтангиси" (Грузия)

4. Для сезонных, межгосударственных пассажирских и грузовых сообщений только для населения приграничных районов (режим пропуска в летнее время с 08:00 до 21:00, в зимнее время - с 08:00 до 18:00):

автомобильный для пешеходов

"Муганлы" (Азербайджан) – “Самтацкаро" (Грузия).

Согласно документу, уполномоченные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перевозимых через совместный пропускной пункт "Ипекйолу" – "Абрешумис Гза".

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

В документе также отмечается, что на отдельных КПП может быть приостановлено или ограничено движение через государственную границу по санитарно-карантинным, ветеринарным, фитосанитарным причинам, в условиях чрезвычайного или военного положения, ради общественной безопасности, при стихийном бедствии и пр.

Сторона, намеревающаяся приостановить или ограничить движение, уведомляет об этом противоположную сторону по дипломатическим каналам не позднее 5 (пяти) дней до планируемого прекращения или ограничения движения с указанием причин и сроков приостановления или ограничения движения на КПП.

При чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях противоположная сторона должна быть уведомлена не позднее чем за 24 часа до прекращения движения.

О приостановлении или ограничении движения на государственной границе в связи с предполагаемым ремонтом объектов КПП или коммуникационных сооружений стороны уведомляют друг друга не позднее чем за 3 месяца до начала этих работ с указанием срока их завершения.

Документ был принят путем голосования.