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Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия

Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия В Азербайджане определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 10:20
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия

В Азербайджане определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трудовых пенсиях" вносятся поправки.

В закон предлагается новая статья, согласно которой сумма уже выплаченной трудовой пенсии и доплат к трудовой пенсии взыскивается с трудового пенсионера только в следующих случаях:

1. когда завышенный размер трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии установлен путем подкупа, угроз или обмана;

2. когда установление завышенного размера трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии возможно путем представления документов, отражающих заведомо искаженную информацию;

3. если пенсионер знает, что административное действие является незаконным, или если он не знает об этом в результате беспечности.

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Версия на азербайджанском языке Artıq ödənilmiş əmək pensiyasının pensiyaçıdan tutulacağı hallar müəyyənləşir

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