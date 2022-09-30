Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия

В Азербайджане определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия.

В Азербайджане определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трудовых пенсиях" вносятся поправки.

В закон предлагается новая статья, согласно которой сумма уже выплаченной трудовой пенсии и доплат к трудовой пенсии взыскивается с трудового пенсионера только в следующих случаях:

1. когда завышенный размер трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии установлен путем подкупа, угроз или обмана;

2. когда установление завышенного размера трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии возможно путем представления документов, отражающих заведомо искаженную информацию;

3. если пенсионер знает, что административное действие является незаконным, или если он не знает об этом в результате беспечности.