В Азербайджане определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия.
Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трудовых пенсиях" вносятся поправки.
В закон предлагается новая статья, согласно которой сумма уже выплаченной трудовой пенсии и доплат к трудовой пенсии взыскивается с трудового пенсионера только в следующих случаях:
1. когда завышенный размер трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии установлен путем подкупа, угроз или обмана;
2. когда установление завышенного размера трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии возможно путем представления документов, отражающих заведомо искаженную информацию;
3. если пенсионер знает, что административное действие является незаконным, или если он не знает об этом в результате беспечности.