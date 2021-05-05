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Определены новые штрафы за нарушение законодательства о госзакупках

Определены новые штрафы за нарушение законодательства о госзакупках В Кодекс добавляется новая статья 445-1.7
Милли Меджлис
5 мая 2021 г. 10:16
Определены новые штрафы за нарушение законодательства о госзакупках
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Вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в Кодекс добавляется новая статья 445-1.7.

Согласно новой статье, за нарушение закупающей организацией требований закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках", связанных с выплатами по договору закупки, т.е. неосуществления платежей по договору закупки в порядке, размере и в сроки, установленные в сборнике основных условий тендера и специальных условиях договора закупки, в том числе неуплаты суммы, подлежащей выплате после полного завершения исполнения договора закупки (включая период технического обеспечения), также составления документов, подтверждающих это, а также за неоправданную неуплату за просрочку платежа поставщику (подрядчику) процентов, начисленных в размере, установленном договором закупки, – должностные лица будут оштрафованы на сумму от 3 000 до 6 000 манатов.

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