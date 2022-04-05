Определено новое распределение размера выплат в Организацию тюркских государств

Изменено распределение обязательных выплат в бюджет Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ) между государствами-членами.
Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении Протокола о размере обязательных платежей государств-членов Соглашения о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств".
Согласно новому проекту, распределение платежей в связи с вступлением Узбекистана в Организацию тюркских государств определяется следующим образом:
Азербайджанская Республика - 2/18
Республика Казахстан - 4/18
Кыргызская Республика -1/18
Турецкая Республика - 8/18
Республика Узбекистан - 3/18.
Документ был поставлен на голосование и принят.