О нас
Аудио новости

Определено новое распределение размера выплат в Организацию тюркских государств

Определено новое распределение размера выплат в Организацию тюркских государств Определено новое распределение размера платежей в Организацию тюркских государств.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 15:33
Определено новое распределение размера выплат в Организацию тюркских государств

Изменено распределение обязательных выплат в бюджет Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ) между государствами-членами.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении Протокола о размере обязательных платежей государств-членов Соглашения о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств".

Согласно новому проекту, распределение платежей в связи с вступлением Узбекистана в Организацию тюркских государств определяется следующим образом:

Азербайджанская Республика - 2/18

Республика Казахстан - 4/18

Кыргызская Республика -1/18

Турецкая Республика - 8/18

Республика Узбекистан - 3/18.

Документ был поставлен на голосование и принят.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatına ödənişlərin yeni bölgüsü müəyyən edilib

Другие новости из категории

В Азербайджане готовится Муниципальный кодекс
В Азербайджане готовится Муниципальный кодекс
5 апреля 2022 г. 13:18
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов
5 апреля 2022 г. 13:12
Сиявуш Новрузов: Кладбища все еще не переданы муниципалитетам
Сиявуш Новрузов: Кладбища все еще не переданы муниципалитетам
5 апреля 2022 г. 12:47
Может быть создан Бакинский городской муниципалитет
Может быть создан Бакинский городской муниципалитет
5 апреля 2022 г. 12:44
Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении
Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении
5 апреля 2022 г. 12:03
Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
5 апреля 2022 г. 11:34
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
5 апреля 2022 г. 11:00
Азербайджан и Узбекистан обсудили межпарламентское сотрудничество
ФотоАзербайджан и Узбекистан обсудили межпарламентское сотрудничество
2 апреля 2022 г. 18:37
Депутат Милли Меджлиса примет участие на заседании бюро ПА ОБСЕ
Депутат Милли Меджлиса примет участие на заседании бюро ПА ОБСЕ
1 апреля 2022 г. 19:15
Начался визит председателя Милли Меджлиса в Узбекистан
Начался визит председателя Милли Меджлиса в Узбекистан
31 марта 2022 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi