Определено новое распределение размера выплат в Организацию тюркских государств

Определено новое распределение размера платежей в Организацию тюркских государств.

Изменено распределение обязательных выплат в бюджет Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ) между государствами-членами.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении Протокола о размере обязательных платежей государств-членов Соглашения о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств".

Согласно новому проекту, распределение платежей в связи с вступлением Узбекистана в Организацию тюркских государств определяется следующим образом:

Азербайджанская Республика - 2/18

Республика Казахстан - 4/18

Кыргызская Республика -1/18

Турецкая Республика - 8/18

Республика Узбекистан - 3/18.

Документ был поставлен на голосование и принят.