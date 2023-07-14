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Определена валюта операций при госзакупках в Азербайджане

Определена валюта операций при госзакупках в Азербайджане В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 13:27
Определена валюта операций при госзакупках в Азербайджане

В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О государственных закупках“.

Кроме того, согласно документу, при указании предложений о покупке юридических и физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте, за основу должен быть взят курс, установленный Центральным банком Азербайджана на последний день представления предложений о покупке.

Проект был вынесен на голосование и одобрен в III чтении.

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