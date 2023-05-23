Определена дата вынесения на обсуждение в ММ проекта об исполнении госбюджета за прошлый год

Определена дата вынесения на обсуждение в Милли Меджлисе проекта закона ”Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

Определена дата вынесения на обсуждение в Милли Меджлисе проекта закона ”Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

Как сообщает Report, проект будет рассмотрен в первом чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству 24 мая.

Отметим, что согласно Закону "О бюджетной системе", годовой отчет об исполнении государственного бюджета и соответствующий законопроект представляются на утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики соответствующим органом исполнительной власти не позднее 15 мая следующего года.

Отчет содержит, среди прочего, информацию обо всех государственных долгах, государственных долгах, взятых в течение года, в том числе о выпущенных государственных ценных бумагах и выданных государственных гарантиях, а также об использовании в течение года средств Резервного фонда государственного бюджета, Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, об исполнении целевых бюджетных фондов и местных доходов по налогам и другим видам платежей.