Определен новый состав дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

Определен новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Определен новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим вопрос "О создании дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" будет обсуждаться на пленарном заседании парламента, которое состоится 1 февраля.

В состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса войдут:

1. Фазаил Рагим оглы Агамалы,

2. Гасанов Нурлан Урфан оглу,

3. Гасанова Афат Абиль гызы,

4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы,

5. Ибрагимов Эльдар Рза оглу,

6. Махамалиев Насиб Мухаммед оглу,

7. Мамедов Хикмет Баба оглу,

8. Мамедов Машхур Шахбаз оглу,

9. Мохбалиев Саттар Сулиддин оглу,

10. Мусаев Мадер Алиаскер оглу,

11. Сафаров Низами Абдулла оглу.

Указанные лица и раньше входили в состав комиссии, т.е., она будет утверждена в прежнем составе.