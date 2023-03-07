Омбудсмену предлагается подготовить доклад о состоянии прав человека в Армении

Если институт омбудсмена будет ежегодно готовить доклад о состоянии прав и свобод человека в Армении, это тоже пойдет на пользу нашей работе. Следует учитывать, что в отдельных странах есть такая практика.

Если институт омбудсмена будет ежегодно готовить доклад о состоянии прав и свобод человека в Армении, это тоже пойдет на пользу нашей работе. Следует учитывать, что в отдельных странах есть такая практика.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана на пленарном заседании парламента 7 марта.

"Отчет о том, в каком плачевном состоянии находятся права и свободы человека в Армении, и доведение этой информации до сведения международной общественности пошло бы нам на пользу", - сказал он.