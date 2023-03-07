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Омбудсмену предлагается подготовить доклад о состоянии прав человека в Армении

Омбудсмену предлагается подготовить доклад о состоянии прав человека в Армении Если институт омбудсмена будет ежегодно готовить доклад о состоянии прав и свобод человека в Армении, это тоже пойдет на пользу нашей работе. Следует учитывать, что в отдельных странах есть такая практика.
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:45
Омбудсмену предлагается подготовить доклад о состоянии прав человека в Армении

Если институт омбудсмена будет ежегодно готовить доклад о состоянии прав и свобод человека в Армении, это тоже пойдет на пользу нашей работе. Следует учитывать, что в отдельных странах есть такая практика.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана на пленарном заседании парламента 7 марта.

"Отчет о том, в каком плачевном состоянии находятся права и свободы человека в Армении, и доведение этой информации до сведения международной общественности пошло бы нам на пользу", - сказал он.

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Версия на английском языке Milli Majlis proposes preparation of annual report of Ombudsman of Azerbaijan on Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanının Ermənistanla bağlı illik hesabat hazırlaması təklif edilir

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