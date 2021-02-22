Омбудсмен распространила заявление по случаю 29-й годовщины геноцида в Ходжалы

Это вопиющее преступление является грубым нарушением норм и принципов международного права

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

В заявлении, в частности, говорится:

"В этом году исполняется 29-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими вооруженными формированиями при участии расквартированного в Ханкенди личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии был совершен чудовищный по своей жестокости Ходжалинский геноцид. Это ужасное преступление против человечности было организовано тогдашним политическим руководством Армении.

При штурме осажденного города Ходжалы была применена тяжелая артиллерия, армяне убивали мирных азербайджанцев с особой жестокостью. Людей, пытавшихся спастись от смерти, подстерегали на дорогах, в лесах, устраивали засады. Это вопиющее преступление является грубым нарушением норм и принципов международного права и основных прав человека.

В результате Ходжалинского геноцида было убито 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1 275 человек были взяты в заложники. До сих пор неизвестна судьба 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей. Во время Ходжалинского геноцида с особой жестокостью было убито 56 человек, людям снимали скальпы, отрубали различные части тела, выкалывали глаза, штыками вспарывали животы беременных женщин. В результате 8 семей были истреблены полностью, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей.

Арменией были грубо нарушены международные документы по защите прав и свобод человека, в том числе Женевская конвенция 1949 года, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и политических правах, Пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о правах ребенка и Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Особую роль в донесении до мирового сообщества правды о Ходжалинском геноциде играет инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международная кампания "Справедливость к Ходжалы!".

Парламенты Мексики, Пакистана, Чехии, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, Гватемалы и Джибути признали массовую резню в Ходжалы актом геноцида, парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии и Парагвая, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США решительно осудили Ходжалинскую трагедию, расценив ее как геноцид. Организация исламского сотрудничества признала Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом.

Призываю страны и международные организации признать Ходжалинскую резню геноцидом, чтобы виновники этого чудовищного преступления понесли заслуженное наказание".