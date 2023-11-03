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Омбудсмен предложила увеличить размер пособий для некоторых категорий населения

Омбудсмен предложила увеличить размер пособий для некоторых категорий населения Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.
Милли Меджлис
3 ноября 2023 г. 12:45
Омбудсмен предложила увеличить размер пособий для некоторых категорий населения

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила на обсуждении в Милли Меджлисе проекта закона ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год“.

Также она отметила, что с учетом реальных потребностей населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, необходимо увеличить количество (объем) продуктов питания в минимальной потребительской корзине:

“Кроме того, для граждан, особенно из малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, страдающих гепатитом, сахарным диабетом, гемофилией, талассемией и другими заболеваниями, необходимо обеспечить замену лекарств и других средств, предоставляемых за счет государственного бюджета, на более качественные и расширить список в соответствии с реальными потребностями" - добавила С.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər üçün dərmanların alınmasına ayrılan vəsaitin artırılmasını təklif edib

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