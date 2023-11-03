Омбудсмен предложила увеличить размер пособий для некоторых категорий населения

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила на обсуждении в Милли Меджлисе проекта закона ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год“.

Также она отметила, что с учетом реальных потребностей населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, необходимо увеличить количество (объем) продуктов питания в минимальной потребительской корзине:

“Кроме того, для граждан, особенно из малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, страдающих гепатитом, сахарным диабетом, гемофилией, талассемией и другими заболеваниями, необходимо обеспечить замену лекарств и других средств, предоставляемых за счет государственного бюджета, на более качественные и расширить список в соответствии с реальными потребностями" - добавила С.Алиева.