Омбудсмен: Нужно создать условия для дистанционного обучения всех детей

В ряде случаев в сельской местности отсутствие интернета, отсутствие технической оснащенности мешают детям своевременно подключаться к онлайн-занятиям

"В период пандемии актуализировался вопрос дистанционного образования. Должны быть созданы необходимые условия для привлечения всех детей к дистанционному обучению".

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Сабина Алиева заявила, представляя сегодня на заседании Милли Меджлиса ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Она отметила, что в ряде случаев в сельской местности отсутствие интернета, отсутствие технической оснащенности мешают детям своевременно подключаться к онлайн-занятиям:

"Должны быть приняты соответствующие меры для устранения этих проблем".