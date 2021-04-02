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Омбудсмен: Нужно создать условия для дистанционного обучения всех детей

Омбудсмен: Нужно создать условия для дистанционного обучения всех детей В ряде случаев в сельской местности отсутствие интернета, отсутствие технической оснащенности мешают детям своевременно подключаться к онлайн-занятиям
Милли Меджлис
2 апреля 2021 г. 12:22
Омбудсмен: Нужно создать условия для дистанционного обучения всех детей

"В период пандемии актуализировался вопрос дистанционного образования. Должны быть созданы необходимые условия для привлечения всех детей к дистанционному обучению".

Как сообщает Report, об этом омбудсмен Сабина Алиева заявила, представляя сегодня на заседании Милли Меджлиса ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Она отметила, что в ряде случаев в сельской местности отсутствие интернета, отсутствие технической оснащенности мешают детям своевременно подключаться к онлайн-занятиям:

"Должны быть приняты соответствующие меры для устранения этих проблем".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Bütün uşaqların distant təhsilə qoşulması üçün lazımi şərait yaradılmalıdır”

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