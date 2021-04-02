Омбудсмен: Нужно создать условия для дистанционного обучения всех детей

"В период пандемии актуализировался вопрос дистанционного образования. Должны быть созданы необходимые условия для привлечения всех детей к дистанционному обучению".
Как сообщает Report, об этом омбудсмен Сабина Алиева заявила, представляя сегодня на заседании Милли Меджлиса ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Азербайджана.
Она отметила, что в ряде случаев в сельской местности отсутствие интернета, отсутствие технической оснащенности мешают детям своевременно подключаться к онлайн-занятиям:
"Должны быть приняты соответствующие меры для устранения этих проблем".