Омбудсмен Азербайджана: Необходимо укрепить институт общественного контроля

Необходимо продолжить проведение приемов и встреч с гражданами, которые позволяют своевременно выявлять и решать проблемы, а также укрепить институт общественного контроля.

Необходимо продолжить проведение приемов и встреч с гражданами, которые позволяют своевременно выявлять и решать проблемы, а также укрепить институт общественного контроля.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Сабина Алиева, представляя ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Уверена, что отраженные в ежегодном докладе предложения и рекомендации в целях более надежной защиты прав и свобод граждан найдут применение в рамках осуществляемых в нашей стране широкомасштабных мер, послужат обеспечению достойных условий жизни людей, укреплению отношений гражданин - государство", - добавила омбудсмен.