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Омбудсмен Азербайджана: Необходимо укрепить институт общественного контроля

Омбудсмен Азербайджана: Необходимо укрепить институт общественного контроля Необходимо продолжить проведение приемов и встреч с гражданами, которые позволяют своевременно выявлять и решать проблемы, а также укрепить институт общественного контроля.
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:06
Омбудсмен Азербайджана: Необходимо укрепить институт общественного контроля
Сабина Алиева

Необходимо продолжить проведение приемов и встреч с гражданами, которые позволяют своевременно выявлять и решать проблемы, а также укрепить институт общественного контроля.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Сабина Алиева, представляя ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Уверена, что отраженные в ежегодном докладе предложения и рекомендации в целях более надежной защиты прав и свобод граждан найдут применение в рамках осуществляемых в нашей стране широкомасштабных мер, послужат обеспечению достойных условий жизни людей, укреплению отношений гражданин - государство", - добавила омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: “İctimai nəzarət institutu gücləndirilməlidir”

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