Октай Асадов: Когда читаешь посты в соцсетях, испытываешь чувство стыда

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Когда читаешь посты в соцсетях, испытываешь чувство стыда... В адрес Милли Меджлиса, руководства, государства пишут все, что придет в голову".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Октай Асадов.

"Мы должны подумать над тем, как прекратить оскорбления. Человек должен знать, что менталитет не допускает оскорблений", - отметил спикер.