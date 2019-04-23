Октай Асадов: Если конфликт можно решить мирным путем, к чему призывы к войне?

"Мы проводим серьезную работу по решению нагорно-карабахского конфликта. Если мы можем решить этот конфликт мирным путем, к чему тогда призывы к войне?! Чего можно добиться такими призывами?".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании.

"Мы говорим жителям Нагорного Карабаха, что они являются гражданами Азербайджана, мы заявляем об этом всему миру. Если выполнение условий Азербайджана возможно мирным путем, то почему мы должны выступать против этого! Безумный министр Армении выступает с заявлениями о том, что нужно захватить земли Азербайджана. Они понимают, что таким образом ничего не удастся добиться, нас просто пытаются вывести из себя", - сказал О.Асадов.