Глава ЦИК: Около 2000 местных и зарубежных наблюдателей обратились в связи с парламентскими выборами

Около 2000 местных и зарубежных наблюдателей обратились в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, и почти все они получили положительный ответ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 1630 зарегистрированных наблюдателей являются местными наблюдателями:

"Количество зарубежных наблюдателей составляет около 70. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств уже начала свою работу. Наблюдатели от парламентов Италии, Чехии и Сейма Литвы уже прошли аккредитацию. Представители Центральной избирательной комиссии Молдовы также будут наблюдать за выборами. Процесс регистрации зарубежных наблюдателей в настоящее время продолжается ускоренными темпами".