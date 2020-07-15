Официальное заявление о ворвавшейся в здание Милли Меджлиса группе лиц

Спикер парламента Сахиба Гафарова на месте ознакомилась с ситуацией

Аппарат Милли Меджлиса Азербайджана распространил информацию.

Как передает Report, в информации говорится, что минувшим вечером в ходе шествия в поддержку боям, идущим на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, часть участников шествия, столпившихся у Аллеи шехидов и Милли Меджлиса незаконно проникла ночью в здание парламента. Скопившиеся на первом этаже ММ совершили погромы, нанесли урон имуществу и инвентарю парламента. Стражи правопорядка призвали участников митинга покинуть здание парламента, они были выведены из здания Милли Меджлиса.

В заявлении отмечается, что спикер парламента Сахиба Гафарова на месте ознакомилась с ситуацией:

"Как Милли Меджлис мы с почтением и щепетильностью относимся к шествию в поддержку народа, государства и Армии. Мы категорически осуждаем шаги группы провокаторов, направленные на разрушение, нанесение вреда, в то время как демонстранты, проводящие митинг в поддержку Армии, собрались ради общей цели. В эти сложные дни проникать в здание верховного законодательного органа государства и чинить там погромы – неуважение к душам шехидов и категорически недопустимо".