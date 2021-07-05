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Объявлены дата и повестка отложенного заседания Милли Меджлиса

Объявлены дата и повестка отложенного заседания Милли Меджлиса Обнародована дата пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
5 июля 2021 г. 15:31
Объявлены дата и повестка отложенного заседания Милли Меджлиса

Обнародована дата пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 9 июля, включены 13 вопросов. Депутаты рассмотрят законопроекты "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (в третьем чтении), а также проекты поправок в Трудовой кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодексе об административных правонарушениях, Административно-процессуальный кодекс, в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О медиации", "О госслужбе", "О дипломатической службе", "О госпошлине" и т.д.

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