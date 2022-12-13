Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса

Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса.

Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 16 декабря, предложено включить 25 вопросов.

В повестку заседания включены проекты законов Азербайджанской Республики "Об утверждении Конвенции ”Об оказании взаимопомощи в консульских вопросах государствам – участникам организации-ГУАМ во имя демократии и экономического развития", "О политических партиях" (третье чтение), "О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики "Об административных правонарушениях" (третье чтение) и другие.