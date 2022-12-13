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Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса

Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса.
Милли Меджлис
13 декабря 2022 г. 18:19
Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса

Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 16 декабря, предложено включить 25 вопросов.

В повестку заседания включены проекты законов Азербайджанской Республики "Об утверждении Конвенции ”Об оказании взаимопомощи в консульских вопросах государствам – участникам организации-ГУАМ во имя демократии и экономического развития", "О политических партиях" (третье чтение), "О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики "Об административных правонарушениях" (третье чтение) и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

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