В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования"

Законопроект о внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" обсуждался в Комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован на пленарное заседание парламента.
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За активное участие в области разминирования.
За значительный вклад и сотрудничество в области разминирования.
За заслуги в развитии и укреплении международных связей Азербайджанской Республики в области разминирования.