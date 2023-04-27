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В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования"

В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования" Законопроект о внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики за заслуги в области разминирования обсуждался в Комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован на плена
Милли Меджлис
27 апреля 2023 г. 15:10
В Азербайджане учреждается медаль За заслуги в области разминирования

Законопроект о внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" обсуждался в Комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Как сообщает Report, согласно проекту, медалью "За заслуги в области разминирования" награждаются граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства за следующие заслуги:

За активное участие в области разминирования.

За значительный вклад и сотрудничество в области разминирования.

За заслуги в развитии и укреплении международных связей Азербайджанской Республики в области разминирования.

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Версия на азербайджанском языке “Minatəmizləmə sahəsində xidmətlərə görə” medalının hansı şəxslərə veriləcəyi açıqlanıb

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