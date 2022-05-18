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Объявлена повестка совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Объявлена повестка совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше Объявлена повестка намеченного в Шуше совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.
Милли Меджлис
18 мая 2022 г. 16:25
Объявлена повестка совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Объявлена повестка намеченного в Шуше совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 21 мая, включены два вопроса.

1. Просвещение молодежи и спортсменов, представляющих нашу страну на соревнованиях, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике “Годом Шуши”.

2. Семейные ценности и права женщин в истории Карабаха.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələrinin Şuşada keçiriləcək birgə iclasının gündəliyi açıqlanıb

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