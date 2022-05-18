Объявлена повестка совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Объявлена повестка намеченного в Шуше совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.

Объявлена повестка намеченного в Шуше совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 21 мая, включены два вопроса.

1. Просвещение молодежи и спортсменов, представляющих нашу страну на соревнованиях, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике “Годом Шуши”.

2. Семейные ценности и права женщин в истории Карабаха.