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Объявлена повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Объявлена повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Объявлена повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 25 декабря.
Милли Меджлис
24 декабря 2020 г. 20:15
Объявлена повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Объявлена повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 25 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 13 вопросов.

Это, в частности, законопроект Азербайджанской Республики ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (первое чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (первое чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год" (первое чтение) и другие.

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