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Объявлена повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Объявлена повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса Объявлена повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 18 декабря
Милли Меджлис
16 декабря 2020 г. 13:00
Объявлена повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса
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Объявлена повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 18 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 16 вопросов.

В третьем чтении будут обсуждаться законопроекты о внесении изменений в Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики, в законы «О полном страховании вкладов», «О страховании вкладов», в Трудовой Кодекс, «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании», в Таможенном Кодексе, в Налоговом Кодексе, В утвержденном законом Азербайджанской Республики от 17 мая 1996 года № 74-IQ «Внутреннем Уставе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О Комитетах Милли Меджлиса АР» в третьем чтении, в Кодекс об административных проступках, «О медиации», «О бухгалтерском учете» во втором чтении, в утвержденное законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768-IQ Положение «О службе в таможенных органах» в первом чтении и др.

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