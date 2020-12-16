Объявлена повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Объявлена повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 18 декабря.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 16 вопросов.
В третьем чтении будут обсуждаться законопроекты о внесении изменений в Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики, в законы «О полном страховании вкладов», «О страховании вкладов», в Трудовой Кодекс, «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании», в Таможенном Кодексе, в Налоговом Кодексе, В утвержденном законом Азербайджанской Республики от 17 мая 1996 года № 74-IQ «Внутреннем Уставе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О Комитетах Милли Меджлиса АР» в третьем чтении, в Кодекс об административных проступках, «О медиации», «О бухгалтерском учете» во втором чтении, в утвержденное законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768-IQ Положение «О службе в таможенных органах» в первом чтении и др.