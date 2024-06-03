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Объявлена дата первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Объявлена дата первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса 7 июня состоится первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
3 июня 2024 г. 12:43
Объявлена дата первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

7 июня состоится первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Отметим, что согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента. В период внеочередных сессий Милли Меджлиса проводятся заседания парламента, его комитетов и комиссий, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.

Напомним, что весенняя сессия Милли Меджлиса завершилась 31 мая.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclasının vaxtı açıqlanıb

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