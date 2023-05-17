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Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Словакии

Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Словакии 18:27
Милли Меджлис
17 мая 2023 г. 19:54
Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Словакии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в специальном заседании, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента.

Поприветствовав гостя в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова рассказала о беспрецедентных заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и государственностью.

На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Словакией существует активный диалог. Между нашими странами существуют эффективные связи как в двустороннем формате, так и в международных структурах.

На встрече также была обсуждена энергетическая политика Азербайджана, подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана, не только способствуют развитию государств-участников, но и важны с точки зрения диверсификации транспортировки энергоносителей в Европу.

На встрече председатель Милли Меджлиса заявила, что Словакия всегда полностью и решительно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и проинформировала о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что словацкие компании также заинтересованы в участии в этих работах.

Председатель Национального совета Словакии Борис Коллар выразил удовлетворение от участия в юбилейном мероприятии, организованном в Милли Меджлисе в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева. Он высоко оценил беспрецедентные заслуги Гейдара Алиева перед народом и государством, его работу во имя всестороннего развития Азербайджана, усилия по укреплению позиций страны на международной арене.

В беседе была подчеркнута роль парламентов в развитии отношений между нашими странами, говорилось о важности взаимных визитов делегаций для укрепления сотрудничества между законодательными органами.

Стороны также поделились мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Slovakiya parlamentləri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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