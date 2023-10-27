Обсуждены азербайджано-иракские межпарламентские связи

Члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям встретились с депутатами Совета представителей Ирака.

Члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям встретились с депутатами Совета представителей Ирака.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и общественных связей Милли Меджлиса.

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям Ильхам Мамедов приветствовал делегацию во главе с председателем Комитета по правам человека Совета представителей Ирака Аршадом Рашадом Аль-Салихи и сказал, что рад видеть их в парламенте Азербайджана.

Аль-Салихи заявил, что внимательно следит за процессами в регионе, рад освобождению от оккупации Карабаха и высоко оценивает усилия Азербайджана по укреплению мира и процветания на Южном Кавказе. Он отметил, что Ирак заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном в различных областях.