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Обсуждены азербайджано-иракские межпарламентские связи

Обсуждены азербайджано-иракские межпарламентские связи Члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям встретились с депутатами Совета представителей Ирака.
Милли Меджлис
27 октября 2023 г. 16:54
Обсуждены азербайджано-иракские межпарламентские связи

Члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям встретились с депутатами Совета представителей Ирака.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и общественных связей Милли Меджлиса.

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иракским межпарламентским связям Ильхам Мамедов приветствовал делегацию во главе с председателем Комитета по правам человека Совета представителей Ирака Аршадом Рашадом Аль-Салихи и сказал, что рад видеть их в парламенте Азербайджана.

Аль-Салихи заявил, что внимательно следит за процессами в регионе, рад освобождению от оккупации Карабаха и высоко оценивает усилия Азербайджана по укреплению мира и процветания на Южном Кавказе. Он отметил, что Ирак заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном в различных областях.

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Версия на английском языке ФотоParliaments of Azerbaijan and Iraq mull cooperation issues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İraq parlamentləri arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

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