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Обсуждено расширение сотрудничества между парламентами Азербайджана и Чехии

Обсуждено расширение сотрудничества между парламентами Азербайджана и Чехии Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась 31 октября с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в Азербайджане Миланом Седлачеком.
Милли Меджлис
31 октября 2024 г. 19:39
Обсуждено расширение сотрудничества между парламентами Азербайджана и Чехии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась 31 октября с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в Азербайджане Миланом Седлачеком.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались политические, экономические и гуманитарные аспекты двустороннего сотрудничества между странами, подчеркнута важность взаимных визитов, в том числе контактов на уровне председателей парламентов и групп дружбы в развитии двусторонних отношений.

С. Гафарова отметила важную роль межпарламентских связей в развитии межгосударственных отношений и выразила уверенность в продолжении этого сотрудничества в период VII созыва, а также небходимость укрепления взаимодействия между группами дружбы и профильными комитетами парламентов.

Коснувшись процесса подготовки к предстоящей в Азербайджане в следующем месяце 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), спикер Сагиба Гафарова заявила о недопустимости попыток политизировать COP29, посвященную требующей солидарности глобальной проблеме. Спикер затронула усилия законодательного органа Азербайджана по привнесению парламентского вклада в обсуждения о решении таких глобальных вызовов, как изменение климата, и сказала, что в рамках COP29 Милли Меджлис планирует провести совместно с Межпарламентским союзом Парламентскую встречу, дабы предоставить участвующим в мероприятии парламентариям возможность обмена мнениями о борьбе с изменением климата, а также выступить с единой позицией.

Посол Милан Седлачек выразил благодарность за теплый прием и поздравил спикера Сахибу Гафарову с переизбранием на пост председателя Милли Меджлиса VII созыва. Гость выразил удовлетворение сотрудничеством между странами в различных областях, в том числе между законодательными органами. Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, посол сообщил, что Чехия будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне, и добавил, что это мероприятие внесет значительный вклад в укрепление глобального сотрудничества по вопросам изменения климата.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çex Respublikası parlamentləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

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