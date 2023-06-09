Обновляются функции Центрального банка Азербайджана

Предлагается увеличить с 9 до 11 и вновь определить количество функций Центрального банка Азербайджана.

Предлагается увеличить с 9 до 11 и вновь определить количество функций Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, обновленными функциями ЦБА являются:

- определение и реализация денежно-кредитной и курсовой политики государства;

- организация денежного обращения, осуществление обращения и изъятия из обращения денежных знаков в соответствии с частью II статьи 19 Конституции и настоящим законом;

- регулярное определение и объявление официального курса маната по отношению к иностранным валютам;

- хранение и управление международными золотовалютными резервами, находящимися в его распоряжении;

- составление статистики по денежным, финансовым рынкам и платежным системам, платежного баланса страны, международного инвестиционного баланса и сводной (государственной и негосударственной) статистики внешнего долга в соответствии с международными стандартами и методологиями, обеспечение обобщения и распространения информации, а также участие в прогнозировании платежного баланса страны;

- обеспечение стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков, осуществление регулирования и контроля на финансовых рынках, в том числе макропруденциального регулирования и контроля;

- обеспечение стабильной, безопасной и эффективной работы платежных систем, поддержка их развития;

- принятие мер по защите прав потребителей и инвесторов на финансовых рынках и проведение просветительской работы в области финансовых рынков;

- Осуществление валютного регулирования и контроля в соответствии с законом "О валютном регулировании";

- обеспечение функционирования системы контроля в сфере страхования вкладов;

- осуществление иных функций, предусмотренных настоящим законом и иными законами.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.