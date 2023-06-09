О нас

Обновляются функции Центрального банка Азербайджана

Обновляются функции Центрального банка Азербайджана Предлагается увеличить с 9 до 11 и вновь определить количество функций Центрального банка Азербайджана.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 13:52
Обновляются функции Центрального банка Азербайджана

Предлагается увеличить с 9 до 11 и вновь определить количество функций Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, обновленными функциями ЦБА являются:

- определение и реализация денежно-кредитной и курсовой политики государства;

- организация денежного обращения, осуществление обращения и изъятия из обращения денежных знаков в соответствии с частью II статьи 19 Конституции и настоящим законом;

- регулярное определение и объявление официального курса маната по отношению к иностранным валютам;

- хранение и управление международными золотовалютными резервами, находящимися в его распоряжении;

- составление статистики по денежным, финансовым рынкам и платежным системам, платежного баланса страны, международного инвестиционного баланса и сводной (государственной и негосударственной) статистики внешнего долга в соответствии с международными стандартами и методологиями, обеспечение обобщения и распространения информации, а также участие в прогнозировании платежного баланса страны;

- обеспечение стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков, осуществление регулирования и контроля на финансовых рынках, в том числе макропруденциального регулирования и контроля;

- обеспечение стабильной, безопасной и эффективной работы платежных систем, поддержка их развития;

- принятие мер по защите прав потребителей и инвесторов на финансовых рынках и проведение просветительской работы в области финансовых рынков;

- Осуществление валютного регулирования и контроля в соответствии с законом "О валютном регулировании";

- обеспечение функционирования системы контроля в сфере страхования вкладов;

- осуществление иных функций, предусмотренных настоящим законом и иными законами.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının funksiyaları yenilənir

Другие новости из категории

Милли Меджлис принял в первом чтении поправку в порядок ликвидации Бюро обязательного страхования
Милли Меджлис принял в первом чтении поправку в порядок ликвидации Бюро обязательного страхования
9 июня 2023 г. 13:58
ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию
ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию
9 июня 2023 г. 13:55
В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за предоставление неверных кредитных данных
В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за предоставление неверных кредитных данных
9 июня 2023 г. 13:47
Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в первом чтении
Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в первом чтении
9 июня 2023 г. 13:42
В Азербайджане будет установлено новое требование к инвестиционным фондам
В Азербайджане будет установлено новое требование к инвестиционным фондам
9 июня 2023 г. 13:42
Законопроект об ужесточении требований к членам правления ЦБА и их близким родственникам прошел первое чтение
Законопроект об ужесточении требований к членам правления ЦБА и их близким родственникам прошел первое чтение
9 июня 2023 г. 13:41
Внесены изменения в порядок назначения главы Нахчыванского управления ЦБА
Внесены изменения в порядок назначения главы Нахчыванского управления ЦБА
9 июня 2023 г. 13:27
Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку
Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку
9 июня 2023 г. 13:22
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию
В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию
9 июня 2023 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi