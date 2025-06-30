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Обнародованы время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Обнародованы время и повестка следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
30 июня 2025 г. 18:02
Обнародованы время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы время и повестка следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на запланированной на 4 июля внеочередной сессии парламента будут рассмотрены 17 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" в третьем чтении, проект Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений и дополнений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики" во втором чтении, проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О полиции" во втором чтении и др. вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

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