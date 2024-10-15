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Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 18 октября.
Милли Меджлис
15 октября 2024 г. 17:56
Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 18 октября.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 15 вопросов.

На заседании будут обсуждаться проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" и "Об административном надзоре за деятельностью муниципалитетов" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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