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Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
6 декабря 2024 г. 18:40
Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 10 декабря, включено 15 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики" в третьем чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О предотвращении бытового насилия" в третьем чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" в первом чтении и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

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