Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 10 декабря, включено 15 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики" в третьем чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О предотвращении бытового насилия" в третьем чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" в первом чтении и другие.