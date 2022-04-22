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Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Обнародованы дата и повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
22 апреля 2022 г. 17:36
Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественности и печати Милли Меджлиса, в повестку дня заседания, которое пройдет 26 апреля, включены 19 вопросов:

1. О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «О воинской обязанности и военной службе» и «Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об органах пограничной охраны»;

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании»;

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности», «Об охране памятников истории и культуры», «О физической культуре и спорте», «О культуре» и «О рекламе» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об онкологической помощи» и «О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом» (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах юстиции» (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (первое чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» и «Об образовании» (первое чтение).

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