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Названо число граждан Азербайджана, разыскиваемых по линии Интерпола за торговлю людьми

Названо число граждан Азербайджана, разыскиваемых по линии Интерпола за торговлю людьми В настоящее время по линии Интерпола продолжается розыск 12 человек, обвиняемых в торговле людьми.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 12:48
Названо число граждан Азербайджана, разыскиваемых по линии Интерпола за торговлю людьми
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В настоящее время по линии Интерпола продолжается розыск 12 граждан Азербайджана, обвиняемых в торговле людьми.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Сообщается, что в соответствии с требованиями соглашений о двусторонней и многосторонней взаимной правовой помощи поданы заявки в соответствующие учреждения стран, в которых предположительно скрываются эти лица, для их дальнейшей экстрадиции.

Предполагается, что находящиеся в международном розыске лица находятся в Пакистане, Турции, ОАЭ и России.

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Версия на азербайджанском языке İnsan alveri cinayətinə görə İnterpol yolu ilə axtarışda olan şəxslərin sayı açıqlanıb

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