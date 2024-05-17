Названо число граждан Азербайджана, разыскиваемых по линии Интерпола за торговлю людьми

В настоящее время по линии Интерпола продолжается розыск 12 человек, обвиняемых в торговле людьми.

В настоящее время по линии Интерпола продолжается розыск 12 граждан Азербайджана, обвиняемых в торговле людьми.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Сообщается, что в соответствии с требованиями соглашений о двусторонней и многосторонней взаимной правовой помощи поданы заявки в соответствующие учреждения стран, в которых предположительно скрываются эти лица, для их дальнейшей экстрадиции.

Предполагается, что находящиеся в международном розыске лица находятся в Пакистане, Турции, ОАЭ и России.