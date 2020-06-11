Обнародованы результаты очередного теста депутатов на коронавирус

Обнародованы результаты очередного теста на коронавирус депутатов Милли Меджлиса (ММ), сотрудников Аппарата ММ и работников службы делопроизводства.

В ответ на запрос Report в отделе по связям с прессой и общественностью ММ отметили, что результаты проведенных до сих пор, в том числе и в последний раз тестов на коронавирус оказались отрицательными.

В сообщении отмечается, что до сих пор у депутатов Милли Меджлиса, сотрудников Аппарата Милли Меджлиса и сотрудников службы делопроизводства коронавирус обнаружен не был.

Отметим, что в связи с угрозой коронавируса у входа в здание парламента установлено термовизорное устройство для проверки температуры входящих.