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Обнародована программа визита спикера Милли Меджлиса в Италию

Обнародована программа визита спикера Милли Меджлиса в Италию Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии
Милли Меджлис
16 мая 2021 г. 14:33
Обнародована программа визита спикера Милли Меджлиса в Италию

Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой по приглашению итальянской стороны 17-19 мая будет находиться с визитом в этой стране.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Парламента, в состав делегации входят председатель парламентского комитета Тахир Миркишили, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев и др. официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италии и министром иностранных дел страны, обменяется мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей двух стран.

Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

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Версия на английском языке Program of Sahiba Gafarova's visit to Italy unveiled
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis sədrinin İtaliyaya səfər proqramı açıqlanıb

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