Обнародована программа визита спикера Милли Меджлиса в Италию

Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии

Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой по приглашению итальянской стороны 17-19 мая будет находиться с визитом в этой стране.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Парламента, в состав делегации входят председатель парламентского комитета Тахир Миркишили, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев и др. официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италии и министром иностранных дел страны, обменяется мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей двух стран.

Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.