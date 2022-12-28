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Обнародована повестка последнего заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Обнародована повестка последнего заседания осенней сессии Милли Меджлиса В повестку дня предстоящего 30 декабря заседания Милли Меджлиса включены 18 вопросов.
Милли Меджлис
28 декабря 2022 г. 18:24
Обнародована повестка последнего заседания осенней сессии Милли Меджлиса

В повестку дня предстоящего 30 декабря заседания Милли Меджлиса включены 18 вопросов.

Как сообщает Report, на заседании обсудят назначение аудитора Счетной палаты Азербайджанской Республики, проекты Конституционного закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование), "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (третье чтение) и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

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