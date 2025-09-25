Обнародована повестка первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года

Обнародована повестка запланированного на 30 сентября первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 12 вопросов.

На первом пленарном заседании будут обсуждаться проект Конституционного закона о внесении поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование), проект закона "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром", проект закона "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в Манаме)", проект закона о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (первое чтение) и др.