Обнародована повестка первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года
Милли Меджлис
- 25 сентября, 2025
- 14:59
Обнародована повестка запланированного на 30 сентября первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено 12 вопросов.
На первом пленарном заседании будут обсуждаться проект Конституционного закона о внесении поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование), проект закона "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром", проект закона "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в Манаме)", проект закона о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (первое чтение) и др.
Последние новости
15:53
Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центрИнфраструктура
15:49
ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAFЭнергетика
15:47
G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октябряДругие страны
15:46
Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев терроруПроисшествия
15:43
Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском мореЭнергетика
15:35
Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажуФутбол
15:33
В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформациейДругие
15:28
Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли МеджлисаМилли Меджлис
15:19