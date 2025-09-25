Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Обнародована повестка первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года

    Милли Меджлис
    • 25 сентября, 2025
    • 14:59
    Обнародована повестка запланированного на 30 сентября первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено 12 вопросов.

    На первом пленарном заседании будут обсуждаться проект Конституционного закона о внесении поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование), проект закона "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром", проект закона "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в Манаме)", проект закона о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (первое чтение) и др.

    Милли Меджлис повестка заседания осенняя сессия
    Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb

