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Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
28 января 2025 г. 18:00
Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 16 вопросов.

Парламентарии обсудят план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2025 год, создание Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, создание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, проект закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение) и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə ilk plenar iclasın gündəliyi açıqlanıb

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