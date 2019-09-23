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Обнародована повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса

​Обнародована повестка первого пленарного заседания осенней сессии ММ
© Report

Обнародована повестка первого пленарного заседания осенней сессии парламента Азербайджана на 30 сентября.

Как сообщает Report, повестка встречи включает 20 вопросов.

Это поправки в законы "О предупреждении насилия в семье", "О социальной службе", "О государственной заботе больным с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О профессиональном образовании", "Об образовании"; "О рекламе", "О правах ребенка", "О дошкольном образовании", "О кинематографии", "О средствах массовой информации", "Об издательском деле", "Об общественном телевидении и радиовещании", "О телекоммуникациях", "О театре и театральной деятельности", "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", "О трудовых пенсиях" и "Об Азербайджанском обществе красного полумесяца".

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