О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 30 декабря.
Милли Меджлис
28 декабря 2021 г. 15:35
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
0 : 00
0 : 00

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 30 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 9 вопросов.

На заседании к обсуждению парламентариев будут представлены:

1. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в состав Вещательного совета Общественного телевидения и радио

2. Законопроект "Об утверждении Соглашения между Азербайджанской Республикой и организациями Группы Всемирного банка о создании и деятельности офисов в Азербайджанской Республике"

3. Законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенного дела

4. Законопроект об утверждении "Протокола о внесении поправок в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи"

5. Законопроект "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта"

6. Законопроект "О медиа" (третье чтение)

7. Законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс

8. Законопроект о внесении поправок в Жилищный кодекс

9. Проект постановления об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

Самое важное

Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi