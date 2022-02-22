Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка запланированного на 25 февраля заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Обнародована повестка запланированного на 25 февраля заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о заявлении Милли Меджлиса Азербайджана в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида; проект решения Милли Меджлиса о выборе члена комитета по культуре Милли Меджлиса; законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (третье чтение); законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение); законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (третье чтение); проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "О нормативных юридических актах" (второе чтение); законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение) и др.