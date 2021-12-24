Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 декабря.
Как сообщает Report в повестку заседания включены 19 вопросов.
Среди прочих законопроектов и вопросов к обсуждению парламентариев будут представлены:
годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;
законопроект «О туризме» (в третьем чтении);
законопроект об изменениях в Кодекс Азербайджанской республики об административных проступках;
законопроект об изменениях в закон «О лотереях»(в третьем чтении);
законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);
законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);
законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);
законопроект об изменениях в закон «О физической культуре и спорте»(третье чтение);
законопроект об изменениях в закон "О рекламе" и другие.