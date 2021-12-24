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Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 декабря.
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 18:03
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 декабря.

Как сообщает Report в повестку заседания включены 19 вопросов.

Среди прочих законопроектов и вопросов к обсуждению парламентариев будут представлены:

годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

законопроект «О туризме» (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Кодекс Азербайджанской республики об административных проступках;

законопроект об изменениях в закон «О лотереях»(в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в закон «О физической культуре и спорте»(третье чтение);

законопроект об изменениях в закон "О рекламе" и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

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